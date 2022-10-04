Испанский суд закрыл дело об экстрадиции блогера Шария – он покинул страну

Испанский суд постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину. По данным судебной инстанции, он покинул территорию Испании.

В мае Шария задержали в Каталонии, где он проживал. Доставили в Мадрид, а потом отпустили под подписку о невыезде дожидаться решения суда об экстрадиции.

Испанские СМИ сообщили, что Шария задержали по "международному ордеру", запрос на задержание поступил от СБУ. На родине он является фигурантом дела о госизмене.