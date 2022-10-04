04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кратчайший маршрут от Среднего Урала до Тюмени реконструируют за 530 миллионов рублей

Проект реконструкции трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень потребует более 530 млн рублей. Такую сумму обещают компании "Гео-проект" из Санкт-Петербурга, которая выиграла конкурс на проектирование.

Заказчиком выступает "Уралуправтодор". От исполнителя требуется проработать в проекте расширение трассы протяженностью 72 км до четырех полос. Дорога должна пройти в обход Белоярки и Богдановича. Предполагается, что скорость на обновленной трассе составит 100 км/ч. Проектные работы должны быть завершены к февралю 2025 года.

Напомним, что трасса Екатеринбург – Тюмень является кратчайшим путем от Свердловской до Тюменской области и составляет чуть больше 306 км.

Теги: трасса, реконструкция, Екатеринбург-Тюмень



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