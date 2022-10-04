04 Октября 2022
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.ru

Глава Роскосмоса Борисов пообещал высадить россиян на Луну через восемь лет

Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов пообещал высадить российских космонавтов на Луне к 2030 году.

По его мнению, через восемь лет темпы развития российской космической программы позволят осуществить такой полет.

"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сообщил Борисов на конференции "Дни космической науки" в Институте космических исследований РАН.

В апреле этого года президент России Владимир Путин анонсировал возобновление лунной программы с запуском с космодрома Восточный аппарата "Луна-25". Правда, чуть позже прежний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российской лунной программе придется подождать – госкорпорация перестраивает орбитальную группировку спутников на военные рельсы, а денег и мощностей на реализацию двух проектов сразу не хватает. Рогозин объяснял причину задержки "текущими обстоятельствами".

Речь идет о переносе запуска орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27".

"Миссии будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее",— заявил Рогозин.

Он добавил, что лунные миссии не планируется откладывать надолго, но конкретных сроков все же не озвучил.

Теги: юрий борисов, лунная программа, роскосмос



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