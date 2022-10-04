В Белоруссии проверят военнообязанных

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности. Цель встречи – проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования. Президент еще раз высказался насчет раздуваемого фейка о мобилизации. Несмотря на то, что в Беларуси в этом нет необходимости, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.

"Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса – это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной, непонятно какой и так далее. Это для нас урок. Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе", - цитирует Лукашенко его пресс-служба

Когда закончится уборочная кампания, полагает Лукашенко, "аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

"Еще раз подчеркиваю: кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал. Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали", - сказал Лукашенко.

Еще один урок мобилизации в России заключается в подготовке людей к обороне своей земли и семей, если будет такая необходимость.

"Да, провели в России мобилизацию, да, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай Бог, случится что, свою семью", - сказал Лукашенко.