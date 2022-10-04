Спустя две недели после начала мобилизации Шойгу распорядился довести до военкомов разъяснения по отсрочкам

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу "в кратчайший срок" довести до призывных комиссий и военкомов разъяснения по предоставлению отсрочку.

Прежде всего это касается обучающихся по "очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", заявил министр.

Как сообщает министерство обороны, подготовленные Генштабом подробные разъяснения по отсрочкам касаются:

- граждан, работающих "в организациях оборонно-промышленного комплекса"

- работающих в "аккредитованных организациях в области информационных технологий"

- работающих в "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"

- работающих в "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах"

- работающих в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения"

Шойгу обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения в военкоматы разъяснений по предоставлению отсрочек "имеющим детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид".

Между тем, сегодня сам же Шойгу заявил, что российская армия с момента мобилизации уже пополнилась на 200 тыс. человек при плане по мобилизации в 300 тыс. человек.