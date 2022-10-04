04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье мужчине отсрочили приговор суда из-за частичной мобилизации

Чернушинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об отсрочке исполнения приговора, который призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда. Осужденный был приговорен к обязательным работам по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд посчитал, что объявленная президентом России частичная мобилизация, призыв осужденного на военную службу, наличие у него востребованной военно-учетной специальности, являются исключительными обстоятельствами и предоставил отсрочку исполнения приговора на шесть месяцев.

Теги: мобилизация, приговор, обязательные работы



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