04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: pro-lock72.ru

Полиция задержала домработницу, подозреваемую в квартирных кражах у екатеринбуржцев

Сотрудник уголовного розыска задержали 43-летнюю жительницу Екатеринбурга, подозреваемую в краже у горожан, к которым нанималась домработницей. Розыскные мероприятия начались после того, как одна из пострадавших пожаловалась на пропажу 50 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, пострадавшая из Пионерского района наняла подозреваемую для уборки жилища. Через некоторое время хозяйка квартиры обнаружила пропажу 50 тыс. рублей, после чего обратилась в полицию. Задержанная изначально не отрицала своей причастности к краже, однако позднее заявила, что не имеет к инциденту с пропажей денег никакого отношения. Спустя время в полицию поступила информация от еще одного клиента подозреваемой, после уборки которой мужчина не обнаружил своих часов за 200 тыс. рублей.

Екатеринбурженке была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

В полиции также отметили, что клиенты подозреваемой могли не сразу заметить пропажи денег или тех или иных вещей, а потому просят еще раз все перепроверить и, в случае необходимости, обратиться в полицию: 356-42-03, 102 (02) или прийти лично в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а).

Теги: Екатеринбург, подозреваемая, кража



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