СМИ: Мобилизованный красноярец погиб в военной части в Омской области

В военной части в Омске скончался мужчина, мобилизованный из Красноярска. Причину смерти в бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области не сообщают, представители военкомата и Минобороны пока также не комментируют информацию.

Жена погибшего узнала о смерти супруга 2 октября – ей позвонили из военной части, передает портал NGS24.RU. Ей тоже причину смерти не сообщили, сказали лишь, что ведется следствие. Между тем, в другую роту перевели близкого друга погибшего красноярца. Известно, что от товарища погибшего (они были одновременно мобилизованы) поступали тревожные сообщения: якобы, в части у них возник конфликт с другими мобилизованными.

Также женщина рассказала, что муж с желанием ехал в зону СВО. Знакомые погибшего говорят, что никаких суицидальных наклонностей у него не было, он был отцом двух маленьких детей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о жестких условиях, в которые, якобы, в Омской области попали мобилизованные из красноярского города Лесосибирска. Позже в соцсетях появилось видео, на котором мужчины, предположительно, из Лесосибирска опровергают, что им приходится спать на полу.