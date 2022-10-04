04 Октября 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

СМИ: Мобилизованный красноярец погиб в военной части в Омской области

В военной части в Омске скончался мужчина, мобилизованный из Красноярска. Причину смерти в бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области не сообщают, представители военкомата и Минобороны пока также не комментируют информацию.
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Жена погибшего узнала о смерти супруга 2 октября – ей позвонили из военной части, передает портал NGS24.RU. Ей тоже причину смерти не сообщили, сказали лишь, что ведется следствие. Между тем, в другую роту перевели близкого друга погибшего красноярца. Известно, что от товарища погибшего (они были одновременно мобилизованы) поступали тревожные сообщения: якобы, в части у них возник конфликт с другими мобилизованными.

Также женщина рассказала, что муж с желанием ехал в зону СВО. Знакомые погибшего говорят, что никаких суицидальных наклонностей у него не было, он был отцом двух маленьких детей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о жестких условиях, в которые, якобы, в Омской области попали мобилизованные из красноярского города Лесосибирска. Позже в соцсетях появилось видео, на котором мужчины, предположительно, из Лесосибирска опровергают, что им приходится спать на полу.

Теги: мобилизация, военная часть, красноярск, омск



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