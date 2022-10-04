04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Около 70 сотрудников "Атомстройкомплекс" получили новые квартиры от своей компании

В рамках корпоративной жилищной программы от "Атомстройкомплекс", 68 сотрудников компании смогли получить новые квартиры по скидке. Только с начала года общий размер скидки для сотрудников составил почти 70 млн рублей. Всего же за 10 лет существования программы, 667 семей смогли получит новое жилье с общей скидкой в более чем 350 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

ЖК "Весна" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Корпоративная жилищная программа – это эффективный инструмент кадровой политики, который не только помогает привлекать соискателей, мотивировать сотрудников, но и гарантировать рынку повышенные обязательства по качеству строительства, – поясняет директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова. – Наша корпоративная культура пронизана идеей о том, что мы строим для себя и своих близких. Мы с Урала, и все, что мы делаем – строим ли жилье или инфраструктуру – мы делаем во благо родного края и его жителей, в числе которых – родственники, соседи, друзья – одним словом, свои люди. А своим можно доверять".

О своем опыте решил рассказать и один из новоселов – прораб Алексей Колмаков. Он вместе с супругой получили квартиру в ЖК "Весна".

ЖК "Весна" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Даже не рассматривал другие варианты: хотел квартиру только в "нашем" доме, потому что уверен в качестве строительства. Знаю, как мы строим, лично знаю тех, кто строил мой дом. Квартиру в ЖК "Весна" принял без единого замечания. Нам с женой все нравится, все отлично. В компании дали хорошую скидку, что немаловажно. Рад и благодарен, что теперь есть свой теплый и уютный дом", – отметил Колмаков.

Все условия жилищной программы размещены на официальном сайте компании. Ранее в "Атомстройкомплексе" отмечали, что предоставляют скидку каждому из сотрудников вне зависимости от стажа работы.

Теги: Атомстройкомплекс, квартира, жилищная программа



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