В Новосибирске умер мобилизованный

Военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

"Такой случай (смерти мобилизованного) имел место. Сейчас на территории Новосибирского высшего военного командного училища идет доследственная проверка. Работают компетентные органы. Они дадут оценку этому событию. По какой причине", - сказала РИА Новости омбудсмен.

Она пояснила находится на связи со следователями, но до завершения проверки дополнительная информация вряд ли будет.