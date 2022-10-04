04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: ТВВИКУ

Преподаватели ТВВИКУ обучают мобилизованных в Тюмени

В Тюмени проводится боевое слаживание с мобилизованными гражданами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Среди военнослужащих - жители Тюменской области, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Занятия проходят по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, в том числе обкатка танками (когда над военнослужащими проезжает танк, чтобы привыкали к шуму двигателей). Среди тренеров - преподаватели ТВВИКУ, а также специалисты силовых ведомств.

Как отметил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров, никаких проблем с имуществом у них нет.

"Огромное внимание уделяется инженерной подготовке. Мужчины взрослые. Все осознают, какие будут стоять задачи, поэтому на каждому учебном месте максимально задают вопросы, проявляют инициативу, тренируясь дополнительно. Нам всего хватает. Никаких проблем с поступлением вещевого имущества нет. Последовательно в рабочем порядке переодеваем бойцов в соответствии с погодой, подбираем по размеру. Все у нас есть", - сообщил он.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Теги: мобилизация, ТВВИКУ, подготовка



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