Житель Березовского отправится под суд за хищение 285 миллионов рублей

04 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: gazeta.a42.ru

Житель Березовского отправится под суд за хищение 285 миллионов рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Березовского, похитившего мошенническим образом больше 285 млн рублей. С 2013 по 2016 года свердловчанин контролировал две строительные организации и, по версии следствия, забирал часть денег заказчиков себе в карман.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с января 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый осуществлял фактический контроль над работой ООО "Березовскстройинвест", а с марта 2014 года и являлся контролирующим организацию лицом. В рамках своих должностных обязанностей мужчина давал сотрудникам указания о заключении госконтрактов от имени фирмы.

Первым вскрывшимся обманом стало сотрудничество с ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России". По госконтракту "Березовскстройинвест" должен был заняться реконструкцией материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тогда обвиняемый распорядился предоставить заказчику поддельные банковские гарантии и внести в акты выполненных работ недостоверные сведения о реальном объеме. Таким образом мошенник получил в свой карман больше 212,3 млн рублей.

С июня 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемый уже контролировал ООО "Нефтеюганскстройинвест". В этот период он распорядился заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны. В дальнейшем функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по региону. Здесь злоумышленник прибег к уже знакомой схеме - внес недостоверные данные об объеме выполненных работ, благодаря чему похитил у заказчика свыше 73,6 млн рублей.

В отношении свердловчанина было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Березовский, суд, хищение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети