Житель Березовского отправится под суд за хищение 285 миллионов рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Березовского, похитившего мошенническим образом больше 285 млн рублей. С 2013 по 2016 года свердловчанин контролировал две строительные организации и, по версии следствия, забирал часть денег заказчиков себе в карман.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с января 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый осуществлял фактический контроль над работой ООО "Березовскстройинвест", а с марта 2014 года и являлся контролирующим организацию лицом. В рамках своих должностных обязанностей мужчина давал сотрудникам указания о заключении госконтрактов от имени фирмы.

Первым вскрывшимся обманом стало сотрудничество с ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России". По госконтракту "Березовскстройинвест" должен был заняться реконструкцией материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тогда обвиняемый распорядился предоставить заказчику поддельные банковские гарантии и внести в акты выполненных работ недостоверные сведения о реальном объеме. Таким образом мошенник получил в свой карман больше 212,3 млн рублей.

С июня 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемый уже контролировал ООО "Нефтеюганскстройинвест". В этот период он распорядился заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны. В дальнейшем функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по региону. Здесь злоумышленник прибег к уже знакомой схеме - внес недостоверные данные об объеме выполненных работ, благодаря чему похитил у заказчика свыше 73,6 млн рублей.

В отношении свердловчанина было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.