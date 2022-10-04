Москва будет ждать смены позиции у Зеленского или смены самого Зеленского - Песков

Предложенная американским бизнесменом Илоном Маском инициатива по урегулированию украинского кризиса является позитивным фактом, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, предложения Маска "не дали спать многим в Европе".

Впрочем, в Кремле не согласны с идеей Маска провести повторные референдумы в присоединенных территориях – под эгидой ООН: "Там многие идеи заслуживают внимания. Но что касается референдумов, конечно же, жители уже высказали свое отношение. И здесь ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет территорией Российской Федерации".

В то же время Песков отметил, что "с другой стороны все эти размышления – они разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности переговоров с Путиным".

Песков добавил, что "после решения Зеленского Москва будет ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины".