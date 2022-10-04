Военкор заявил о резко возросшем мастерстве ВСУ

Продвижение ВСУ в Херсонской области связано с недостатком личного состава в нашей обороне и резко возросшим мастерством ВСУ. Об этом заявил военкор Роман Сапоньков.

Он пишет, что в конце августа наши разгромили 128-ю бригаду ВСУ из Закарпатья, так что там даже объявили траур, но Киев провел ротацию, а у нас ее не было. В итоге боевики заняли наши позиции, воспользовавшись "условиями дикого дефицита пехоты". Они прорываются между опорными пунктами и вводят в прорыв мобильные подразделения. Он также отмечает высокую организацию ВСУ.

"Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. Z и V, что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит, у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда все подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке", - написал Сапоньков.

Украинский канал "Резидент" пишет, что Генштаб ВСУ полностью координирует свою работу с Пентагоном, ЦРУ, MI-6, что позволяет применять передовые военные методики на поле боя. Координация подразделений проходит в онлайн-режиме, а мобильные группы на пикапах позволяют ВСУ осуществлять фланговые обхваты укрепрайонов российской армии, окружая и вынуждать отступать. Боевики полностью перешли на методики НАТО, используя технологию сетецентрических систем управления боем и горизонтальную координацию. Пехоте не нужно просить разрешения штаба на удар артиллерией, координаты отмечаются при помощи дронов и визуальной разведки, и по ним молниеносно наносятся удары.