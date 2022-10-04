Преподаватель вуза из Екатеринбурга пойдет под суд за взятку в виде мясорубки

Бывший доцент кафедры университета из Екатеринбурга предстанет перед судом за получение взяток, в том числе и в виде бытовых приборов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Обвинительное заключение вместе с материалами дела уже направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Инцидент был выявлен во время проведения прокуратурой Кировского района Екатеринбурга проверки вуза. Как оказалось, преподаватель якобы сам требовал от студентов оплаты за оценки и в принципе за прием экзаменов, зачетов и курсовых работ. Уже в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый с марта 2021 года по март 2022 года трижды получил взятки от студентов за формальный прием курсовых работ и экзаменов, а также проставление им положительных оценок.

В качестве взяток послужили вертикально-сверлильный станок, мясорубка и люстра. При этом, вид и модель конкретного имущества устанавливался самостоятельно преподавателем и доводился до сведения студентов. В марте 2022 года мужчина был уволен с занимаемой должности.

По завершению расследования свердловчанина обвинили в чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в том числе совершенное с вымогательством взятки).