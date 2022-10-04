Жизнь сладкой не покажется. Петербуржцы раскритиковали медлительные городские автобусы

04 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Санкт-Петербург
Фото:Накануне.RU

Жизнь сладкой не покажется. Петербуржцы раскритиковали медлительные городские автобусы

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о выходе 20 современных автобусов среднего класса марки Volgabus на маршрут №254, однако жители Северной столицы не верят в улучшение транспортной ситуации, ожидая неработающих валидаторов, пожаров и уже ставшей нормой медлительности общественного транспорта.

На официальной странице Комитета по транспорту в социальной сети «ВКонтакте» чиновники сообщили, что во вторник, 4 октября, 20 современных автобусов среднего класса марки Volgabus вышли на маршрут №254, который связывает станцию метро «Шушары» с Полоцкой улицей. Как уточняется в публикации, весь транспорт является низкопольным и работает на экологичном газомоторном топливе, а также оборудован системами видеонаблюдения, информирования и современными устройствами оплаты проезда.

Жители Северной столицы в комментариях открыто выражают недоверие к очередным обещаниям Смольного, жалуясь на медлительность новых автобусов и неработающие кондиционеры. Одна из пользовательниц уточнила, что уже сегодняшним утром стала пассажиром одного из этих автобусов, при этом в салоне было +30 градусов тепла, а само транспортное средство «тащилось еле-еле». Петербурженка предположила, что кто-то специально придумывает изощренные пытки тем, кто ездит со Славянки, чтобы жизнь сладкой не показалась при новых автобусах.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Также пользователи Сети ожидают сбоев в работе устройств для оплаты проезда, что с самого начала транспортной реформы Смольного, стартовавшей в начале апреля, является одной из наиболее обсуждаемых проблем. Некоторые комментаторы с иронией находят в этом плюсы, ведь в таком случае ездить на новых автобусах можно будет «бесплатно».

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Обеспокоены петербуржцы и вероятностью возникновения пожаров во время пользования новыми автобусами. После перехода Петербурга на новую модель транспортного обслуживания произошел уже целый ряд случаев возгорания, в связи с чем местные жители гадают, продолжится ли череда пожаров на общественном транспорте.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Ранее петербуржцы неоднократно подвергали критике новые автобусы, поставляемые в Северную столицу в рамках транспортной реформы команды губернатора Александра Беглова. В частности, горожане уже высказывали предположение, что из-за низкого качества «лазурные» автобусы не смогут пережить зимний сезон.

Отдельного внимания заслуживает и «экологичность» нового социального транспорта. Как писали СМИ, к началу декабря текущего года ожидается поступление более 200 новых автобусов, работающих на дизельном топливе, что противоречит заявлениям представителей аппарата губернатора Беглова относительно перехода городского транспорта на экологически чистое топливо, нарушая один из ключевых принципов транспортной реформы Смольного.

Теги: северная столица, автобусы, смольный, александр беглов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети