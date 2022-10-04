Жизнь сладкой не покажется. Петербуржцы раскритиковали медлительные городские автобусы

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объявил о выходе 20 современных автобусов среднего класса марки Volgabus на маршрут №254, однако жители Северной столицы не верят в улучшение транспортной ситуации, ожидая неработающих валидаторов, пожаров и уже ставшей нормой медлительности общественного транспорта.

На официальной странице Комитета по транспорту в социальной сети «ВКонтакте» чиновники сообщили, что во вторник, 4 октября, 20 современных автобусов среднего класса марки Volgabus вышли на маршрут №254, который связывает станцию метро «Шушары» с Полоцкой улицей. Как уточняется в публикации, весь транспорт является низкопольным и работает на экологичном газомоторном топливе, а также оборудован системами видеонаблюдения, информирования и современными устройствами оплаты проезда.

Жители Северной столицы в комментариях открыто выражают недоверие к очередным обещаниям Смольного, жалуясь на медлительность новых автобусов и неработающие кондиционеры. Одна из пользовательниц уточнила, что уже сегодняшним утром стала пассажиром одного из этих автобусов, при этом в салоне было +30 градусов тепла, а само транспортное средство «тащилось еле-еле». Петербурженка предположила, что кто-то специально придумывает изощренные пытки тем, кто ездит со Славянки, чтобы жизнь сладкой не показалась при новых автобусах.

Также пользователи Сети ожидают сбоев в работе устройств для оплаты проезда, что с самого начала транспортной реформы Смольного, стартовавшей в начале апреля, является одной из наиболее обсуждаемых проблем. Некоторые комментаторы с иронией находят в этом плюсы, ведь в таком случае ездить на новых автобусах можно будет «бесплатно».

Обеспокоены петербуржцы и вероятностью возникновения пожаров во время пользования новыми автобусами. После перехода Петербурга на новую модель транспортного обслуживания произошел уже целый ряд случаев возгорания, в связи с чем местные жители гадают, продолжится ли череда пожаров на общественном транспорте.

Ранее петербуржцы неоднократно подвергали критике новые автобусы, поставляемые в Северную столицу в рамках транспортной реформы команды губернатора Александра Беглова. В частности, горожане уже высказывали предположение, что из-за низкого качества «лазурные» автобусы не смогут пережить зимний сезон.

Отдельного внимания заслуживает и «экологичность» нового социального транспорта. Как писали СМИ, к началу декабря текущего года ожидается поступление более 200 новых автобусов, работающих на дизельном топливе, что противоречит заявлениям представителей аппарата губернатора Беглова относительно перехода городского транспорта на экологически чистое топливо, нарушая один из ключевых принципов транспортной реформы Смольного.