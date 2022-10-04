Нынешних срочников не будут направлять в зону СВО после демобилизации - Шойгу

Молодые люди, проходящие сейчас срочную службу в ВС РФ, не останутся после демобилизации в армии, уедут домой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что набранные в ходе осеннего призыва будут направляться в подразделения, которые не участвуют в военной спецоперации на Украине.

После начала военной спецоперации президент России Владимир Путин заявлял, что срочники не будут направляться в зону проведения СВО, что там будут служить только контрактники. Однако спустя некоторое время выяснилось, что какое-то количество срочников все равно попало в зону спецоперации. Путин поручил расследовать такие эпизоды. Об итогах расследования широко не сообщалось – как и о наказанных за допущенные ошибки.

После объявления о мобилизации Шойгу также заявлял, что срочники не будут отправляться в зону СВО.