04 Октября 2022
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Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Пугачева: "Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла"

Народная артистка СССР Алла Пугачева прокомментировала негативные комментарии, появившиеся после ее предыдущего поста в Instagram*.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала певица.

В предыдущем посте Пугачева просила признать ее иноагентом следом за ее супругом, юмористом Максимом Галкиным**.

*Instagram – заблокированная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ.

** Максим Галкин – внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Теги: алла пугачева, комментарий, максим галкин



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