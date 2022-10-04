04 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото:1zoom.ru

FT: Украина требует от ЕС стабильного финансирования

Украина требует от ЕС стабильной и предсказуемой финансовой поддержки, потому что на данный момент из обещанных 9 миллиардов евро ЕС предоставил Киеву только один миллиард. Об этом пишет The Financial Times.

Режим требует денег для выполнения обязательств по бюджету, в том числе выплат зарплат и пенсий, так как почти все уходит на военные нужды. В целом Киев рассчитывает получить 38 млрд долларов в 2023 году. Но для начала хотелось бы получить 9 миллиардов, чтобы закрыть краткосрочные потребности на 2022 год, заявил министр финансов Сергей Марченко.

В ЕС не знают, как содержать Украину в сложных условиях, отмечает издание. При этом США подталкивают Европу взять эти обязательства на себя.

Председатель комитета Рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха считает, что без европейской помощи восстановить экономику Украины невозможно.

"Если мы ее не получим, нам конец", — сказал он.

Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. Первую часть планируют выплатить в октябре.

Как пишет Bloomberg, Киеву нужно ежемесячно 5-7 миллиардов долларов. США готовы платить 1,5 млрд, а остальное хотят "повесить" на ЕС.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что недостаток финансирования все больше обесценивает гривну, что беспокоит местный режим. И Киев пытается добиться от США передачи украденных у России 300 млрд резервов.

Теги: Украина, финансирование, помощь



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