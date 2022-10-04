04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Каменский военкомат выполнил план по мобилизации

Военкомат Каменск-Уральского и Каменского городского округа выполнил план по мобилизации. Об этом в ходе брифинга заявил глава города Алексей Герасимов. При этом в пресс-службе мэрии Накануне.RU подчеркнули, что речь именно о военкомате, а не городе.

Все мобилизованные направлены в пункт сбора в Елани и в 32-ой военный городок в Екатеринбурге.

"Наши ветераны боевых действий, представители военно-патриотических организаций выезжали и в 32-й городок, и в Елань, чтобы посмотреть, как расположились ребята. Убедились, что они обогреты, накормлены, одеты. Привезли им дополнительные воду, продукты питания, медикаменты", – сказал Алексей Герасимов.

Он поблагодарил неравнодушных горожан, которые помогают призывникам необходимыми вещами. Глава города также подчеркнул, что всех, кто при явке в военкомат имели документы, подтверждающие проблемы со здоровьем, отправляли домой.

Напомним, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова ранее напоминала, что граждан с проблемами со здоровьем, семьей или другими обстоятельствами, позволяющими получить отсрочку, также будут вызывать в военкоматы, если данная информация не будет внесена в военно-учетную карту.

Теги: мобилизация, военкомат, Каменск-Уральский



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