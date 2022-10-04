04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В войска прибыли 200 тысяч мобилизованных горожан

Более 200 тыс. человек прибыли в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
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"В соответствии с указом президента Российской Федерации, с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тыс. человек", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", - добавил Шойгу.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Теги: Сергей Шойгу, министр обороны, мобилизация



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