04 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

На Западе подсчитали процент новых российских территорий, которые контролируются Россией

CNN подсчитало, какой процент территории четырех новых регионов России фактически контролируется российскими военными.

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ЛНР - 99,7%;
ДНР - 57%;
Херсонская область - 82%;
Запорожская область - 71%.

Практически те же цифры озвучивались ранее властями регионов. Херсонская область и ранее не была подконтрольна на 100%, а после продвижения ВСУ на днях на севере области (что вчера признало Минобороны РФ) этот процент уменьшился. Карты, которые публикуют российские СМИ и военкоры, дают чуть больший процент. В остальном отличий нет.

Исходя из этих данных, можно вычислить, что на сегодняшний день из 109 тыс. квадратных километров новых регионов Россией контролируются 83 тыс., из которых около 20 тыс. контролировались ДНР и ЛНР еще до начала СВО. Это около 11% той территории Украины, которую она контролировала до 24 февраля.

В мае Forbes оценивал площадь территорий, которые Украина считает своими, но которые не контролировала, в 125 тыс. кв. км. То есть после 24 февраля было освобождено около 79 тыс. кв. км. Территориальные потери, таким образом, составили около 16 тыс. кв. км. Иными словами, российская армия утратила контроль примерно над 20% тех территорий, которые были освобождены после 24 февраля (без учета нахождения ВС РФ в Киевской, Черниговской и Сумской областях в марте). Точный процент едва ли возможно рассчитать из-за изменения линии фронта в течение военного конфликта.

Теги: территория



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