04 Октября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ишимском районе выбрали главу муниципалитета и председателя думы

В Ишимском районе выбрали главу муниципалитета и председателя думы. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центра Правительства Тюменской области.

На первом заседании думы нового созыва главой Ишимского района единогласно избран Сергей Ломовцев. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии, первый зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: действующего главы Ишимского муниципального района Сергея Ломовцева и главы Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олега Гультяева.

С избранием главу Ишимского района поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня депутаты думы Ишимского района выбрали главу муниципалитета - Сергея Ломовцева. В этом крупнейшем сельскохозяйственном районе юга области проживают порядка 30 000 земляков. Через территорию района проходят транспортные пути, связывающие его с другими районами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и Северным Казахстаном. В Ишимском районе активно развивается промышленность, реализуются инвестиционные проекты. Поздравляю Сергея Николаевича с переизбранием и желаю успехов в работе на благо жителей Ишимского района", - заявил Моор.

Также на этом заседании председателем думы вновь избран Николай Фомин.

Теги: глава Ишимского района, Сергей Ломовцев



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