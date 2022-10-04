"Больных много": "Единоросс" объяснил отсутствие большого числа депутатов на ратификации донбасских договоров в Госдуме

В Госдуме накануне рассматривали на внеочередном заседании важные вопросы: ратификацию договоров о вступлении в РФ новых регионов и законы, которые будут регулировать этот процесс.

Хотя само голосование было единогласным, не было воздержавшихся, отсутствовало 37 депутатов из 450 – это и для рядового пленарного заседания довольно значительный процент отсутствующих, а на столь важной пленарке он особенно бросался в глаза.

Депутаты оправдываются болезнью и нахождением в зоне СВО.

Так, отсутствовавший зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев ("Едина Россия") сообщил, что уже два месяца лежит в больнице после тяжелой операции, болеет.

"Что касается других, то у каждого были свои обстоятельства: были люди, которые находятся в Донбассе, в других командировках, и больных тоже много. Сейчас ковид свирепствует, и всех депутатов, которые должны были пойти на встречу с президентом в Кремль, перед этим три раза тестировали на ковид. И может быть, люди даже не чувствовали себя больными, но 10% депутатов оказались всё-таки с положительными тестами. Поэтому они не пошли не только на встречу с президентом, но и на заседание Госдумы, чтобы никого не заражать, они сидят дома на самоизоляции. Здесь нет никаких секретов", - цитирует депутата издание "Подъем".