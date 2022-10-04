04 Октября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

Белоруссия принимает участие в СВО на Украине, - Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Лукашенко подтвердил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции РФ на Украине, но своих военных не посылает, пишет ТАСС. Он добавил, что "Украина беспокоится, что Белоруссия может присоединиться к СВО, но сама стянула к белорусской границе до 15 тыс. военных".

Напомним, в первый день осени 2022 г. Лукашенко заявил, что в скором времени конфликт на Украине ждет развязка. По его словам, между президентом Владимиром Зеленским и украинскими военными зреет конфликт. Об этом Лукашенко заявил в ходе открытого онлайн-урока для всех школ и вузов страны.

"Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных – они погибают там, они видят, что это бесперспективно", - сказал Лукашенко.

До этого, в июне, Лукашенко заявил о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными этой страны начинается серьезное противостояние. Он отметил, что с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооруженные силы, и военные это видят. В мае Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс предположил, что операция РФ на Украине "затянулась".

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, СВО



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