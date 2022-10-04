04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: nakanune.ru

В съезде Союза журналистов России примут участие 6 человек, избранных на конференции СТСЖ

Сегодня состоялась XXIII внеочередная конференция Свердловского творческого союза журналистов. Задача конференции была в избрании делегатов от региональной журналистской организации на XIII съезд Союза журналистов России, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель СТСЖ Александр Левин проинформировал, по итогам проведенной сверки численность журналистской организации Свердловской области составила 920 членов. Функционирует 40 первичных организаций, 24 - в городах и районах региона, 16 - в Екатеринбурге.

В работе конференции приняло участие 85 избранных в первичках делегатов, часть из них по видеосвязи.

СТСЖ, Левин(2022)|Фото: Накануне.RU

Согласно определенной столичными органами Союза журналистов квоте, от Свердловской области было избрано 5 делегатов на всероссийский съезд: Лидия Голубева, руководитель новоуральской телерадиокомпании, Ольга Закорюкина, ответсекретарь СТСЖ, Сергей Салыгин - руководитель регионального филиала "Российской газеты", Кристина Свет-Яковлева, шеф-редактор СГТРК, Александр Федосов, редактор ТРК "11 канал" (Полевской). Также на съезде будет работать в составе свердловской делегации глава СТСЖ Александр Левин.

Теги: стсж, союз журналистов, александр левин, конференция



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