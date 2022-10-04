У банков кончились деньги на сельскую ипотеку

Выделенные средства на программу сельской ипотеки у банков фактически закончились в августе, заявил на заседании Общественного совета при Минстрое глава министерства Ирек Файзуллин.

"Уже фактически в августе (...) средства на сельскую ипотеку у банков закончились. И мы вот ставили вопрос, чтобы в этом направлении тоже увеличить", - цитирует Файзуллина "Интерфакс".

Министр добавил, что в основном жилье по сельской ипотеке реализуется вокруг крупных городов, то есть наблюдается "перекос". 3 октября Файзуллин сообщал о снижении выдачи кредитов по сельской ипотеке.

Программа "Сельская ипотека" была запущена в 2020 г. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.