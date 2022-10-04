04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

На Сахалине семьям мобилизованных пообещали выдать по пять кило рыбы

Руководство Сахалинской области договаривается о выдаче семьям мобилизованных помощи в виде пяти килограммов рыбы за одного призванного. Речь идет о таких видах рыбы как камбала, минтай, кета.

Об этом заявил глава регионального исполкома "Единой России" Михаил Шувалов. По его словам, власти договорились с рыбопромышленниками о выделении рыбы. При этом не понятно, будет ли это жестом доброй воли со стороны бизнеса или власти заплатят за рыбу.

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на регион выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка пяти‑шести килограммов на человека", - цитирует Шувалова Sakh.com.

Если разделить девять тонн на озвученную "единороссом" "норму", то получается, что рыбу получат 1800 семей.

Ранее в республике Тыва власти стали выдавать семьям мобилизованных по одному живому барану.

Теги: сахалин, мобилизация, рыба, помощь, власти



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