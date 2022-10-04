В Екатеринбурге отложили проверку систем оповещения

Проверку систем оповещения, которая должна была пройти в Екатеринбурге 5 октября, отложили на неопределенный срок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Специалисты отложили плановую проверку региональной системы оповещения населения, назначенную на 5 октября 2022 года. О сроках проведения процедуры представители Министерства общественной безопасности и Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщат позднее", - говорится в сообщении.

Напомним, что процедура проводится дважды в год: в первую среду марта и октября. Целью является отработка своевременного оповещения населения о возможных опасностях или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Специалисты уверяют, что это плановое мероприятие и просят не паниковать.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что бомбоубежищ города хватит для укрытия жителей.