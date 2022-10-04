Пушилин ратифицировал вхождение ДНР в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин ратифицировал вхождение республики в состав России.

Он подписал соответствующий закон, пишет РИА Новости.

Ранее Совет Федерации единогласно одобрил четыре федеральных конституционных закона о вхождении в состав РФ новых субъектов: двух республик (ДНР, ЛНР) и двух областей (Запорожская, Херсонская). По этим вопросам голосовали 154 сенатора из 200. По словам спикера СФ Валентины Матвиенко, голоса отсутствующих тоже будут засчитаны.

"Отсутствующие сенаторы – по болезни или другим уважительным причинам – в письменном виде выразили поддержку принимаемым законам, мы все это оформим как надо юридически", - сказала Матвиенко.