04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников лично проверил условия для мобилизованных, созданные в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал условия, созданные в центре формирования и слаживания подразделений в регионе. Он на месте обсудил с региональными министрами – что еще нужно дополнительно организовать, чтобы бытовые вопросы как можно меньше отвлекали мобилизованных от обучения военным навыкам.

центр подготовки мобилизованных, мобилизованные, палатки(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"На сегодняшний день все основные условия созданы – для проживания, питания, помывки, полевого досуга. Конечно же, несмотря на то, что мобилизованные находятся под ответственностью военного ведомства, – это наши люди, и хотелось бы сделать их быт более комфортным, для того, чтобы в период интенсивного освоения военных навыков, освежения знаний военной службы, бытовые проблемы не отвлекали бойцов", - отметил губернатор.

центр подготовки мобилизованных, танки, мобилизованные(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В процессе общения с губернатором бойцы попросили организовать баню, прямо в палаточном городке.

"Сегодня помывка организована на базе воинской части – но мужики попросили – «Хотим свою баню!» – в ближайшие дни мобильная баня там будет развернута, мы это поможем сделать. Такие простые, житейские вопросы – мы помогаем их решать", — отметил Андрей Травников.

мобилизованные, андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, решены вопросы с обмундированием для мобилизованных, в том числе, зимним. В период большого приема прибывающих подразделений из разных регионов были накладки, не хватало некоторых размеров, их дополнительно заказали. В ближайшие дни все находящиеся на базе мобилизованные будут обеспечены форменной одеждой.

«Требуются для солдатского быта и такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы, – такая помощь требуется. Простые солдатские «ништяки», как говорят бойцы, они нужны, конечно же, помощь приветствуется, ведем сбор средств на приобретение таких вещей, выделяем средства из резервного фонда Правительства – будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят. Что касается снабжения со стороны Министерства обороны, могу заверить – штатное обмундирование всё будет выдано», – подчеркнул глава региона.

центр подготовки мобилизованных, танки(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Региональные власти уделяют внимание решению не только бытовых вопросов мобилизованных сибиряков.

центр подготовки мобилизованных, палатки, мобилизованные(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что с 3 октября на базе ДК «Звезда» работает консультационный центр. Выстроено взаимодействие и с другими субъектами, так сегодня на сборных пунктах находятся представители не только Новосибирской области, но еще четырех сибирских регионов. Сегодня центр продолжил работу уже с учётом поступивших предложений.

Теги: андрей травников, мобилизованные, содатские ништяки, обмундирование, боевое слаживание



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