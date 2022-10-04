Зеленский своим указом запретил вести любые переговоры с Путиным

Украина отказывается от любых переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил сегодня своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Само решение СНБО принял еще 30 сентября – после подписания договоров РФ с представителями Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

В документе, утвержденном Зеленским, говорится, что Россия попыталась аннексировать территории Украины, и в ответ на это проведение переговоров с Путиным признается невозможным.

Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова вести переговоры, но в их ходе никогда не откажется от Крыма и других территорий, которые теперь входят в состав РФ.