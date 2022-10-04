04 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Twitch оштрафована на 4 миллиона за публикацию интервью советника офиса президента Украины Арестовича

Суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch. Речь идет о повторном штрафе за публикацию интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Сумма штрафа – 4 млн руб.

"Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 4 млн руб.", - цитирует ТАСС решение судьи Тимура Вахрамеева.

Из материалов дела следует, что поводом послужила публикация прямого эфира интервью Арестовича экс-адвокату Марку Фейгину (признан иноагентом). По мнению Роскомнадзора, там содержалась недостоверная информация об ударах ВКС РФ по территории Одессы в ходе спецоперации на Украине.

Теги: Twitch, суд, штраф



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