Более 3 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Новосибирской области в период до 2025 года

В Новосибирской области в течение 2022-2025 годов будет отремонтировано более 3000 многоквартирных домов.

Накануне правительством Новосибирской области утвержден размер взноса на капитальный ремонт на 2023 год. До конца 2022 года в рамках региональной программы капремонта будет отремонтировано порядка 600 домов. С 2023 по 2025 годы планируется отремонтировать еще 2 500 многоквартирных домов, в том числе 2000 домов, формирующих фонд капремонта на общем счете. Эти меры позволят поддерживать нормативное состояние жилого фонда в регионе.

Стоит отметить, что в министерство ЖКХ и энергетики области ежегодно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт более 200 домов раньше установленного срока, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счете, в условиях роста цен на основные строительные материалы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, для обеспечения выполнения намеченных планов приняты решения об увеличении размера взноса на капитальный ремонт в 2023 году на 2,46 рубля за квадратный метр, а также о поддержке мероприятий программы капремонта за счет областного бюджета. Чтобы снизить нагрузки на граждан и повысить финансовую устойчивость региональной системы капитального ремонта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым принято решение о направлении средств областного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту по 300 млн рублей ежегодно в период 2023-2025 гг.

При этом, для льготных категорий граждан сохраняются все меры социальной поддержки – компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт.

29 сентября дума региона приняла в первом чтении законопроект «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», предусматривающий компенсации за оплату услуг ЖКХ, в том числе платежей на капитальный ремонт, военнослужащим, призванным в ходе частичной мобилизации.