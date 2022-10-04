МВД опровергло обвинения лидера хакеров Lurk в хищении часов за 100 000 долларов

Министерство внутренних дел РФ опровергло заявление лидера хакерской группировки Lurk, обвинившего следователей в похищении его дорогих часов. Константин Козловский заявил, что из вещдоков пропали его швейцарские часы Jaquet Droz за 100 тыс. долларов США.

"Данное обвинение является безосновательным, а изложенные в публикациях предположения не подтверждаются фактами. Часы, о которых идет речь, находятся в камере хранения Управления по обеспечению деятельности органов предварительного следствия Следственного департамента МВД России", - заявили в пресс-службе.

В МВД также добавили, что руководство следственного департамента МВД России поручило провести дополнительный осмотр вещдока. Было установлено, что внешний вид часов и их индивидуальные особенности соответствуют указанным в протоколе обыска, первоначального осмотра и в заключении товароведческой судебной экспертизы. После этого вещдок был помещен обратно в камеру хранения.

Напомним, что Козловский ранее просил СКР провести проверку по факту исчезновения вещдока. Ранее мы уже писали о том, куда по мнению подсудимого могли деться часы. Накануне.RU также уже рассказывало, что стоит за приговором группе хакеров. Прочитать текст можно по ссылке: Дело Lurk сфабриковано предателями Родины?

Рассмотрение апелляции по делу хакеров состоится сегодня.