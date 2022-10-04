МВД: Задержаны владельцы сети Telegram-каналов, вымогавшие деньги у высокопоставленных чиновников

Министерство внутренних дел России сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, которые, якобы, публиковали фейки о высокопоставленных чиновниках и топ-менеджерах госкомпаний, требуя деньги за удаления информации.

Имена задержанных и названия их каналов не раскрывается. Известно только, что суммарное число подписчиков в сети достигало 900 тыс.

"Площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя криптокошельки. Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", - заявили в МВД.

Уголовные дела возбуждены по статье о вымогательстве организованной группой.