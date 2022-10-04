В Казахстане блогера арестовали на пять суток за приставания к россиянам-мигрантам с провокационными вопросами

В казахстанском Павлодаре блогер получил пять суток административного ареста за то, что приставал к россиянам (вероятно, речь о недавно пересекших границу гражданах РФ – город находится недалеко от российско-казахстанской границы).

Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве: он "задавал россиянам провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес", передает РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.