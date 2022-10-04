04 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Осталась только подпись Путина: законы о вхождении в РФ новых территорий одобрил Совет Федерации

Совет Федерации единогласно одобрил четыре федеральных конституционных закона о вхождении в состав РФ новых субъектов: двух республик (ДНР, ЛНР) и двух областей (Запорожская, Херсонская).

По этим вопросам голосовали 154 сенатора из 200. По словам спикера СФ Валентины Матвиенко, голоса отсутствующих тоже будут засчитаны: "Отсутствующие сенаторы – по болезни или другим уважительным причинам - в письменном виде выразили поддержку принимаемым законам, мы все это оформим как надо юридически".

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что "ДНР и ЛНР наделяются статусом республик, Запорожская и Херсонская области – статусом областей". "Статус области не предусматривает отдельного, закрепленного государственного статуса языка, а у республик государственный язык есть", - пояснил Клишас.

Также он объяснил, почему новых сенаторов пока будет шестеро, а не восемь (по два от каждого региона): "Законодательные органы в Херсонской и Запорожской областях будут сформированы только в сентябре 2023 года, тогда и появятся сенаторы от этих органов".

В заключение Матвиенко сказала, что "незамедлительно принятые и одобренные нами законы будут направлены президенту". Теперь до законодательного завершения процесса принятия в состав РФ новых регионов осталось подписать принятые законы и ратифицированные договоры у президента РФ.

Теги: совет федерации, новые территории, голосование, валентина матвиенко



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