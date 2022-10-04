04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Югре первых мобилизованных обучат тактической медицине

В Югре с 4 октября волонтеры "Красного креста" проводят первые курсы по тактической медицине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего инструктора регионального отделения "Красного креста" Оксану Сергиенко, курсы проходят в Нижневартовске, на базе волонтерского центра "Добродом"

"Их пройдут первые 20 человек из числа мобилизованных", - сказала Сергиенко

Курсы будут проводиться дважды в неделю по вторникам и четвергам. Волонтеры будут учить, как правильно оказывать первую помощь при ранениях, как выполнять сердечно-легочную реанимацию, делать перевязки, уколы, правильно себя вести в других ситуациях.

По данным издания, призыв в ходе частичной мобилизации в Югре составил свыше 2,5 тыс. человек.

Часть мобилизованных находится в Омской области, там работает мобильная группа региона, руководит которой замгубернатора Югры Александр Тиртока. Каждому мобилизованному будет выдан рюкзак и порядка 25 необходимых вещей, в частности, спальник, коврик, медикаменты. Часть югорчан находится в Свердловской области. Накануне с ними встретилась омбудсмен.

Напомним, Югра уже выполнила план по частичной мобилизации.

В округе создана межведомственная рабочая группа по обеспечению социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов их семей. Работа центра организована так, что каждая семья получит помощь, поддержку оперативно и бесплатно.

В Югре идут выплаты мобилизованным единовременной материальной помощи в 250 тыс. руб. при отбытии и возвращении домой. Заявление на такую поддержку подавать не надо.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Теги: мобилизация, тактическая медицина, красный крест



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