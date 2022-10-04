Телерадиовещание в Свердловской области будет вестись с перебоями. Причина

С 3 по 9 октября в передаче теле- и радиосигнала на территории Свердловской области возможны перебои. Из-за это вещание может временно прекратиться, сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Проблемы с вещанием будут наблюдаться преимущественно с утра и до обеда на: РТРС-1, РТРС-2, "Волна ФМ", "Вести ФМ", "Маяк", "Орфей", ТК "Дисней", ТК "Суббота", "Радио России" и "Воскресение".

"В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Подробнее о времени и городах, где ожидаются перебои, можно посмотреть на сайте телерадиовещательной сети.