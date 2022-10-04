04 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Делягин: В проекте бюджета заложено сокращение расходов на армию

Депутат Госдумы Михаил Делягин резко раскритиковал проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. за сокращение расходов на армию.

"Читаю бюджет Российской Федерации на 2023 год и чувствую себя в параллельном измерении. Общие расходы на национальную оборону чуть-чуть растут. А вот расходы на Вооруженные силы РФ сокращаются с 3,6 триллиона рублей в текущем году до 2,5 триллионов рублей в следующем. Страна ведет боевые действия, а расходы на армию сокращаются почти на треть", - возмутился Делягин.

Пояснений столь резкому урезанию финансирования армии в пояснительной записке к бюджету не приводится.

В целом расходы на оборону в 2023 году предусмотрены на уровне 5 триллионов рублей. В 2020 году было потрачено 3,6 триллиона, а в нынешнем году - 4,7 триллиона.

Теги: бюджет, армия, вооруженные силы



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