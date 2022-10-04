04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Детсады Екатеринбурга переведут на 6-дневку ради детей, родителей которых трудятся на оборонных предприятиях

Для детей, чьи родители трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в детских садах Екатеринбурга хотят ввести новый график. Согласно ему, дети смогут оставаться в дошкольных учреждениях по 12 часов или посещать их еще и по субботам. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник городского департамента образования Константин Шевченко.

"Работаем над этим активно. Собираем заявки от предприятий оборонного комплекса. Рассматриваются несколько форматов для детсадов: либо 12-часовой рабочий день при необходимости, либо шестидневная рабочая неделя для детских садов. Как только соберем заявки, мы организуем эту работу", - заявил Шевченко.

Он также добавил, что для перевода на новый режим работы, заводы должны направить соответствующее заявление в администрацию города, где сообщат о желании организовать такую группу для детей своих сотрудников.

Напомним, что Уралвагонзавод и Уральский компрессорный завод уже перешли на особый режим работы. Последний хоть и не является оборонным предприятием, но выполняет гособоронзаказы.

Теги: оборонно-промышленное предприятие, детский сад, Екатеринбург, родитель



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