04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

С трудностями выезда из России столкнулись менее 1% туристов

Менее 1% организованных российских туристов, у которых были приобретены пакетные туры, столкнулись с ограничениями при выезде за рубеж в условиях частичной мобилизации. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на предварительные итоги опроса среди более 390 турагентов из разных регионов страны.
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"В условиях частичной мобилизации большинство туристов, у которых были приобретены пакетные туры, смогли спокойно выехать за рубеж. Отказов в пересечении границы не более 1%", - цитирует ТАСС заявление Ассоциации.

Согласно результатам опроса, все или большинство клиентов 64% представителей туристической розницы смогли спокойно выехать за границу. О том, что в условиях частичной мобилизации их туристы не смогли выехать за рубеж, сообщило в восемь раз меньше турагентов (6%). В абсолютных цифрах это 22 эпизода. Экстраполируя эти данные на весь рынок и зная совокупные недельные продажи туров, можно предположить, что речь идет о нескольких десятках или как максимум около 100-200 уже зафиксированных случаях среди организованных туристов, подчеркнули в АТОР.

Теги: АТОР, туризм, поездка



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