04 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

Счетная палата сомневается в росте потребительского спроса

Согласно прогнозу социально-экономического развития, основным драйвером экономического роста в России должен стать потребительский спрос. Темпы его роста должны быть около 3% в ближайшие годы, но Счетная палата сомневается в достижении этих показателей. Об этом было заявлено на заседании, на котором рассматривался проект федерального бюджета на 2023-2025 гг.
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Доход бюджета по отношению к ВВП снизится с 19% в текущем году до 16,4% в 2025 году. Дефицит планируется в размере 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП в 2023 году с последующим постепенным снижением до 0,7% ВВП в 2025 году. При этом основным источником финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования РФ, то есть наращивание долга, который должен увеличиться с 16% ВВП в 2022 году до 17,5% в 2025 году. Однако Счетная палата считает это умеренным и безопасным для финансовой устойчивости.

Расходы бюджета на предстоящие три года остаются стабильными в номинальном выражении и постепенно сокращаются в реальном выражении. Доля расходов снижается с 19,9% в 2022 году до 17,1% ВВП в 2025 году. Это может означать снижение реальных доходов населения. Было отмечено, что для снижения уровня бедности важную роль могут сыграть выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Окончательное заключение Счетной палаты на проект трехлетнего федерального бюджета будет представлено 14 октября.

Экономист Михаил Хазин отмечает важность того, чтобы бюджет был дефицитным, то есть чтобы все деньги шли в экономику и на инвестиции. С точки зрения российского бюджета, когда деньги просто откладывались в "кубышку", это настоящая революция. Но для устойчивого роста этого мало - нужен реально дешевый кредит для малого и среднего бизнеса, производства товаров народного потребления, считает эксперт.

Теги: счетная палата, бюджет, спрос



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