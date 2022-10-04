04 Октября 2022
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Общество Дальневосточный ФО
Фото:Накануне.RU

Арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья попросился добровольцев в зону СВО

Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, арестованный в апреле по подозрению в мошенничестве, попросился добровольцем в зону СВО, передает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката политика Викторию Виноградову. Она рассказала, что Ищенко подал заявление на имя военкома края Николая Тригубко.

"Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках", — сказала Виноградова.

Ответ Ищенко пока не получил.

Бывшему кандидату в губернаторы вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Ищенко имеет воинское звание лейтенанта, его военно-учетная специальность — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей, уточняет РБК.

30 сентября парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект об участии в специальной военной операции на Украине осужденных.

Документ предполагает, что суд сможет дать осужденному отсрочку от тюрьмы, если тот вызовется участвовать в СВО. При этом предлагается зачитывать один день военных действий за десять дней лишения свободы. Несложно подсчитать, что полгода участия в СВО "скостит" осужденному почти пять лет заключения в колонии.

Не смогут воспользоваться такой отсрочкой осужденные за половые преступления против детей и другие тяжкие преступления.

Теги: андрей ищенко, доброволец, мобилизация, приморье



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