04 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп потребовал от CNN полмиллиарда долларов за клевету

Экс-президент Дональд Трамп вчера подал иск о клевете против CNN, обвинив новостную сеть в использовании своего "огромного влияния" для распространения лжи о нем.
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Как передает Thе Washington Times, Трамп требует возмещения ущерба в размере 475 миллионов долларов. Иск будут рассматривать в федеральном суде штата Флорида.

"Кроме освещения любой негативной информации об истце и игнорирования всей положительной информации о нем, CNN стремился использовать свое огромное влияние якобы в качестве "надежного" источника новостей, чтобы опорочить истца в умах своих зрителей и читателей с целью нанести ему политическое поражение, кульминацией которого стало признание, что именно CNN принадлежит главная заслуга в поражении Трампа на президентских выборах 2020 года", - написали адвокаты Трампа в судебном заявлении.

Они отмечают, что CNN снова раскручивает кампанию против Трампа, опасаясь его участия в выборах 2024 года.

Сам Трамп пригрозил исками еще против нескольких СМИ "в ближайшие недели и месяцы" за ложь и клевету,в том числе против "комитета 6 января" в Палате представителей, расследующего штурм Капитолия 6 января 2021 года. Экс-президент США возмущен ярлыками "расист", "русский лакей", уподоблением Гитлеру и т.п.

Однако Трамп столкнется с большими трудностями, чем обычный гражданин, чтобы доказать свою правоту. Он должен будет доказать, что журналисты телеканала действовали со злым умыслом, а не по небрежности, пишет WT.

Как показали результаты опроса компании McLaughlin & Associates в конце сентября, подавляющее большинство сторонников Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру Трампа в случае его выдвижения на следующих выборах главы государства в 2024 году. Правда, внутри партии с выдвижением Трампа согласны не все.

Теги: США, Дональд Трамп



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