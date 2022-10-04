04 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Выходцы из новых регионов РФ, находящиеся за рубежом, должны за месяц решить вопрос с гражданством

Выходцы из новых регионов РФ, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", - сказал он РИА Новости.

Оценивая темпы выдачи паспортов для тех, кто проживает на территориях, вошедших в состав РФ по итогам референдума, Иванов добавил, что "конечно, выдача будет (вестись) в ускоренном темпе".

"Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована", - добавил замглавы российского МИД.

Теги: Гражданство, Россия



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