Торфяной пожар в поселке Шабровский под Екатеринбургом ликвидирован

В МЧС объявили о ликвидации торфяного пожара в поселке Шабровский под Екатеринбургом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составляла 20 га. На его тушении были задействованы 32 человека и восемь единиц спецтехники.

В данный момент продолжаются работы по ликвидации тления торфа у деревни Большое Седельниково. За минувшие сутки огнеборцы потушили очаги на площади 2 га. По состоянию на 4 октября сохраняются отдельные очаги тления на площади 15,5 га.

Продолжается разбивка очагов, прокладка траншей и заполнение их водой. Всего проложено 12 траншей общей протяженностью более шести километров. Привлечена группировка в количестве 112 человек и 30 единиц техники.

Напомним, в минувшие выходные МЧС удалось снизить площадь тления торфяников в окрестностях Екатеринбурга.