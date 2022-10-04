Комитет Совфеда поддержал законы о принятии четырех регионов в состав России

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал Совфеду одобрить конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании нового субъекта РФ.

Верхняя палата российского парламента рассмотрит эти законы сегодня после 10.00, уточняет РИА Новости.

Напомним, договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов подписал 30 сентября президент Владимир Путин. Позже их ратифицировала Госдума.