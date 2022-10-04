04 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
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В Госдуме заявили, что ВСУ скоро пополнят 5 тысяч поляков

По последним разведданным, ВСУ скоро пополнят 5 тысяч поляков. Это значит, что у украинских боевиков иссякает собственный мобилизационный ресурс. Об этом заявил в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
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Он отмечает, что ВСУ используют простую тактику для прорыва: на участке 3-5 километров сосредоточивают большое количество орудий и людей, прорываются и расходятся. Они несут большие потери, но захватывают территории. Поэтому "сегодня главное нам - нормально удержать территории, которые уже наши, российские".

Гурулев надеется, что дальше Сватово и Кременной в ЛНР боевикам продвинуться не удастся.

"Но наша ключевая задача - фронт стабилизировать", - подчеркивает он, возлагая надежды на мобилизованных.

Пока что, как передают все военкоры, стабилизировать фронт не удается: сказывается недостаток личного состава.

Канал WarGonzo сообщает, что, по словам бойца из БАРС-13, оборонявшего Красный Лиман, 90% противостоящих им войск состояли из наемников, большинство которых были поляки.

Летом Минобороны РФ сообщало, что поляков больше всех среди иностранных наемников на Украине. В сентябре глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на севере ДНР, который на прошлой неделе был оставлен российской армией, поляков даже больше, чем украинцев.

Теги: ВСУ, наемники, Украина



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